Batı Şeria'da Bedevi Topluluğa İsrailli Saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 100 kadar İsraillinin saldırısına uğrayan, evleri ateşe verilen ve hayvanları çalınan bedeviler, ölümden döndüklerini ama topraklarını hiçbir şekilde terk etmeyeceklerini ifade ediyor.

Ramallah'ın doğusundaki Mihmas beldesi yakınlarında 59 Filistinlinin yaşadığı bedevi topluluğa, cumartesi günü maskeli çok sayıda İsrailli tarafından saldırı düzenlendi. Tabanca, tüfek, kesici alet ve sopa taşıyan İsraillilerin Filistinlileri darbederek, 9 evi ve çeşitli yapıları ateşe vermesi sonucu, bölge adeta bir "savaş alanına" döndü.

Saldırıya uğrayan Hallet es-Sidre bedevi topluluğundan Yusuf Kaabne (35), saldırı sonrası bölgeyi gezerek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı bölgenin daha önce çok güzel, bol ağaçlı, yeşillikli, ekinlerin olduğu bir bölge olduğunu ifade eden Kaabne, "Burada huzur ve güven içinde yaşıyorduk. 2022'nin Kasım ayında yakınımıza ilk kaçak yerleşim inşa edilmesiyle sıkıntılar baş gösterdi." dedi.

İsrailliler tarafından ateşe verilen evini kontrol eden Kaabne, saldırı gecesi yaşananları şöyle özetledi:

"Cumartesi akşamı çevredeki tüm tepeler İsraillilerle doluydu. Ne olup bittiğini anlayamadık. Şiddetli bir saldırı oldu, kurşun sesleri, her şeyi tahrip ettiler, kırıp döktüler. Evleri ateşe verdiler. Kıyamet günü gibiydi. Koyunlarımız çalındı. Tam anlamıyla ölümden döndük diyebilirim."

İsrailli ve yabancı uyruklu aktivistlerin de saldırıdan nasibini aldığını, bazıların ağır yaralandığını belirten Kaabne, "Irk ve kimliklerine rağmen onlar da saldırıdan kurtulamadılar." ifadelerini kullandı.

Ölümden döndük, saldırıdan mucize eseri kurtulduk

Kaabne, yaklaşık 100 yerleşimcinin sopalar, bıçaklar ve silahlarla üzerlerine saldırdığına dikkati çekerek, bölgedeki tarlalara sığınarak saldırıdan "mucize eseri" kurtulduklarını dile getirdi.

Tehditlerin artması üzerine saldırıdan birkaç gün önce kadınları, çocukları, yaşlıları ve hayvanların çoğunu güvenli bir yere taşıdıklarını aktaran Kaabne, "Yaşlı, kadın ve çocuklar burada olsalardı, tam anlamıyla bir katliam yaşanırdı." dedi.

Geçmişte çok kez yerlerinden edildiklerini hatırlatan Kaabne, bir kez daha aynı acı tecrübeyi yaşamak istemediklerini belirterek, "Tüm bu saldırılara rağmen topraklarımızda kalmakta kararlıyız, gitmeye niyetimiz yok. Benim bu topraktan başka yerim yok." diye konuştu.

Kaabne, son iki yılda yaşadıkları bölgenin çevresine birçok kaçak yerleşim kurulduğunu ifade ederek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin onları bölgeden sürmek veya öldürmek istediğini söyledi.

Kaabne, "Burası eskiden adeta cennet gibiydi. Evlerin arasında her türlü meyve ağacı ve ekili sebzelerle doluydu. Her şeyi tahrip ettiler, yakıp yıktılar. İsrailliler, Filistinlilere ait evlerin arasında gezdirdikleri ve otlattıkları küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla burayı çöle çevirdi." şeklinde konuştu.

1948'de Necef Çölü'nden göç ettirilen Kaabne ve Cehalin bedevi ailelerin bir kısmı bugün El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Eriha çevresinde yaşamını sürdürüyor.

Hayatta kalma mücadelesi

Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele aktivistlerinden Davud el-Cehalin de Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını artırdığını ve bu ihlaller nedeniyle Batı Şeria'da 30'u aşkın bedevi topluluğun zorla göç ettirildiğini paylaştı.

Cehalin, önceki akşam geniş çaplı saldırıya uğrayan Hallet es-Sedra topluluğunun da her an ölüm kalım mücadelesi verdiğini belirterek, "Hayatları tehlikede. Geçim kaynaklarını kaybettiler. Dayanışmanın artırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu topluluğun, Kudüs civarındaki 28 bedevi yerleşimi için adeta 'savunma hattı' niteliğinde olduğuna dikkati çeken Cehalin, eğer buradaki bedeviler göç ettirilirse, diğer toplulukların da benzer kaderi paylaşabileceği uyarısında bulundu.

Cehalin, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin, Batı Şeria'da yeni bir demografik gerçeklik oluşturmaya çalıştığına işaret ederek, "Bedevi topluluklar bugün topraklarında var olma mücadelesi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yerinden edildi.

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 770 bine ulaştı.