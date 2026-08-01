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Batı Şeria'da 9 yaşındaki Filistinli çocuğu vurduğu şüphesiyle bir İsrail askeri gözaltına alındı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da 9 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurduğu şüphesiyle bir İsrail askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 9 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurduğu şüphesiyle bir İsrail askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Mugayyir beldesine dün baskın düzenlediği belirtildi.

Adı açıklanmayan bir İsrail askerinin baskını düzenleyenlerle birlikte El-Mugayyir'e gelerek Filistinlilere ateş açtığı ifade edildi.

Saldırıda 9 yaşındaki Filistinli bir çocuğun kolundan yaralandığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İsrail polisinin saldırı sırasında izinli olduğu belirtilen askeri Filistinli çocuğu vurduğu şüphesiyle gözaltına aldığı ve silahına da el konulduğu bildirildi.

Öte yandan sosyal medyada yayımlanan görüntülerde El-Mugayyir'deki dünkü saldırıda bir anne ve 3 çocuğunun saldırı anında panikle korunaklı bir yer bulmaya çalıştıkları görülüyor.

Saldırının ardından çocuklardan birinin kolundan yaralandığı kameraya yansıyor.

Kaynak: AA
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