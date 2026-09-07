Batı Şeria'da 5 Filistinli İsrail askerleri tarafından darbedildi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde 5 Filistinliyi darbederek yaraladı.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, Tulkerim kentine bağlı Anbetta beldesinde İsrail askerleri tarafından darbedilen iki Filistinli vatandaşın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Burka beldesinde de yaşanan benzeri bir olayda 3 Filistinli İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

Darbedilen 3 Filistin vatandaşı Kızılay ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Ayn Siniya kontrol noktasında iki Filistin vatandaşının üzerine İsrail ordusu tarafından gaz bombası atıldı.

Kontrol noktasında sıkı askeri uygulamalar yapan İsrail askerleri, yoldaki araçların hareketine engel oldu ve ardından sıkışan trafikte geçiş için bekleyen insanların üzerine gaz bombası attı.

Yine WAFA'nın haberine göre, İsrail mahkemesi, Kuzey Agvar'da Filistinlilere ait tarım alanlarındaki yapıların yıkılmasının yeniden durdurulması yönündeki talepleri reddetti.

Ajansa konuşan Filistin'de Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, işgal güçlerinin Filistinlileri Agvar'daki topraklarından söküp atmaya yönelik sistematik bir politika yürüttüğünü ve mümkün olan en büyük yıkım operasyonunu gerçekleştirmek için zamanla yarıştığını vurguladı.

Kaynak: AA