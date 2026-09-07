Haberler

Batı Şeria'da 5 Filistinli İsrail askerleri tarafından darbedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde 5 Filistinliyi darbederek yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde 5 Filistinliyi darbederek yaraladı.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, Tulkerim kentine bağlı Anbetta beldesinde İsrail askerleri tarafından darbedilen iki Filistinli vatandaşın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Burka beldesinde de yaşanan benzeri bir olayda 3 Filistinli İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

Darbedilen 3 Filistin vatandaşı Kızılay ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Ayn Siniya kontrol noktasında iki Filistin vatandaşının üzerine İsrail ordusu tarafından gaz bombası atıldı.

Kontrol noktasında sıkı askeri uygulamalar yapan İsrail askerleri, yoldaki araçların hareketine engel oldu ve ardından sıkışan trafikte geçiş için bekleyen insanların üzerine gaz bombası attı.

Yine WAFA'nın haberine göre, İsrail mahkemesi, Kuzey Agvar'da Filistinlilere ait tarım alanlarındaki yapıların yıkılmasının yeniden durdurulması yönündeki talepleri reddetti.

Ajansa konuşan Filistin'de Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, işgal güçlerinin Filistinlileri Agvar'daki topraklarından söküp atmaya yönelik sistematik bir politika yürüttüğünü ve mümkün olan en büyük yıkım operasyonunu gerçekleştirmek için zamanla yarıştığını vurguladı.

Kaynak: AA
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama

Batman'da, Kürtçe konuştuğu için darbedildi iddiasına valilikten cevap
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Göztepe'yi 45 dakikada madara ettiler
Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu

Avrupa şampiyonluğu Defne'yi kesmedi! Aklı hala orada
Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu'na beklenmedik Beşiktaş sürprizi

Sahneye çıkardığı çocuğun yaptığı hareketi görünce şoka uğradı
Ahmet Gökçek, “kayıt dışı para” iddialarına kahkahayla yanıt verdi

Hakkındaki iddialar vahim ama keyfi yerinde