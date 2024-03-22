Batı Balkan Ülkeleri AB Müzakerelerine Başlama Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Batı Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya, Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Komisyonu'nun Bosna Hersek ile müzakereleri başlatma kararı ülkemiz için büyük bir haber." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik de sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dodik paylaşımında, "Üye ülkelere teşekkür ediyorum. Bu karar, Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar arasında karşılıklı saygının, anlaşmanın ve uzlaşmanın güçlendirilmesini savunan tüm vatandaşların ve siyasilerin tanınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan ve Slovenya'dan "tarihi bir gün" açıklaması

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de X'teki paylaşımda, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılması kararına işaret ederek, "Bu, komşumuz ve dostumuz Bosna Hersek için tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da X hesabından yaptığı paylaşımda, katılım müzakerelerine başlama kararının Bosna Hersek için tarihi bir gün olduğu belirtti.

Fajon paylaşımında, "AB ailesi içinde daha iyi bir yaşamı hak eden Bosna Hersek halkıyla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart'ta, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.