(ANKARA) - İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 8 denizcinin aileleri, Bakanlığın 81 gün sonra "makul bir kurtarma ümidi olmadığı" gerekçesiyle arama çalışmalarını sonlandırıldığını belirterek, çalışmaların yeniden başlatılmasını istedi.

İstanbul'un Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatının aileleri, 8 denizcinin naaşına ulaşılması için arama ve çıkarma çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Ailelerin İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersin'de eş zamanlı yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"2 Eylül 2026 tarihinde, gece saat 03.00 sularında Tuğberk İmamoğlu adlı gemi, ALSU tanker gemisinin çarpması sonucu Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 10 mürettebatıyla birlikte battı. Birinci kaptanımız Yaşar Kayhan'ın naaşı, 14 Eylül tarihinde su yüzeyinde bulundu. 720 metre derinlikteki enkazdan yakınlarımızın naaşlarına ulaşmak için verdiğimiz mücadele, bugün bürokratik engeller ve açıklanmayan kararlarla karşı karşıyadır. 2 Kasım tarihinde yaptığımız çağrıda, 52 günlük gecikmenin ardından bölgeye gelen Mukavemet gemisinin, ikinci kaptanımız Rahmi Temel'in naaşını 720 metre derinlikten çıkardığını hatırlatmıştık. Böylece haftalarca bazı yetkililer tarafından imkansız denilen derinlikte operasyon yapılabildiği kanıtlanmıştı. O gün çalışmaların genişletilmesini ve Optimus Prime gemisinin operasyona katılmasını talep etmiştik.

"OPERASYON DURDURULDU, KRİZ MASASI KAPATILDI"

Ancak 2 Kasım gecesi Mukavemet gemisi, biz ailelere bilgi vermeden ve teknik bir açıklama yapmadan çalışmalarını durdurarak bölgeden ayrıldı. Ertesi gün ise 65 gündür umutla beklediğimiz Silivri'deki kriz masası kapatıldı. Yakınlarımıza ulaşma umudumuzun arttığı bir anda operasyonun durdurulması, bizleri yeniden belirsizliğe sürükledi. Acımıza çözüm bulmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanları, iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle defalarca görüşmeler gerçekleştirdik. Son olarak, 11 Kasım'daki görüşmelerimiz sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ile de görüştük.

Bu görüşmede, 8 denizcimizin naaşının çıkarılması için sigorta ve P&I şirketlerinden ödeme alınamayacağı, Bakanlığın da bu tür operasyonlar için ayırabileceği bir bütçe bulunmadığı tarafımıza sözlü olarak ifade edildi. Soruyoruz: Kendi karasularımızda, İstanbul'un yanı başında kaybettiğimiz 8 denizcimizin naaşı, bütçe kalemlerine ve sigorta şirketlerinin insafına mı terk edilecektir? Ayrıca, Kıbrıs'ta 650 metredeki Filojet batığından 13 naaş çıkaran Derinsu Sualtı Mühendislik firmasıyla ailelerin katılacağı bir teknik görüşme yapılacağı sözü verilmiş, ancak bugüne kadar bu görüşme gerçekleştirilememiştir.

8 DENİZCİNİN NAAŞI İÇİN 81 GÜN SONRA "KURTARMA ÜMİDİ YOK" DENİLDİ İDDİASI

Faciadan 81 gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilk defa bize yazılı cevap verdi. Bu cevapta, yakınlarımız için yürütülen arama ve çıkarma çalışmalarının 'makul bir kurtarma ümidi olmaması sebebiyle sonlandırıldığı' bildirildi. Bu açıklama bizim için bir cevap değil, yeni ve çok önemli soruların başlangıcıdır. Soruyoruz: 8 denizcimizin naaşına ulaşılmasının mümkün olmadığı sonucuna hangi teknik ve bilimsel verilerle ulaştınız? 720 metre derinlikteki enkaz için hangi ulusal ve uluslararası teknik incelemeler yapıldı? Hangi derin deniz kurtarma uzmanlarından ve uluslararası şirketlerden görüş alındı? Yaşam mahalline erişim, kesme veya yaşam mahallinin bir bölümünü bütün halinde çıkarma seçenekleri değerlendirildi mi? ROV sistemleri ve özel donanımlı kurtarma gemileriyle hangi çalışmalar yapıldı? Optimus Prime gibi kurtarma gemilerinin kullanılması neden değerlendirilmedi? Hangi teknik rapor ve risk analizine dayanılarak çalışmalar sonlandırıldı? Bu kararı kim, hangi tarihte aldı? Bu operasyonun zor veya maliyetli olması, bütün teknik, ulusal ve uluslararası imkanlar araştırılmadan vazgeçilmesini haklı gösteremez."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Açıklamada, ailelerin talepleri şöyle sıralandı:

"Arama ve çıkarma çalışmalarının sonlandırılmasına ilişkin bütün denetlenebilir teknik raporlar ve karar belgeleri bizlere açıklanmalıdır. Ulusal ve uluslararası bağımsız uzmanlardan teknik değerlendirme alınmalıdır. Derinsu firmasıyla ailelerin katılacağı görüşme derhal gerçekleştirilmelidir. Optimus Prime ve diğer derin deniz kurtarma imkanları değerlendirilmelidir. Arama ve çıkarma çalışmaları yeniden başlatılarak takvimlendirilmiş somut bir eylem planı açıklanmalıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunulan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 81 günün sonunda bize verilen ilk yazılı cevap, ülke sınırlarımız içindeki tüm seçenekler bile denenmeden 8 denizcimizin naaşına ulaşmak için kurtarma ümidi bulunmadığı yönündedir. Biz yakınlarımızı bütçe gerekçelerine, sigorta şirketlerine ve bürokratik engellere terk etmek istemiyoruz. Devletimizin bütün imkanlarının seferber edilmesini, teknik alternatiflerin sonuna kadar araştırılmasını ve yakınlarımızın naaşlarının bizlere teslim edilmesini istiyoruz. Biz imkansız denilmesini değil, imkanların sonuna kadar kullanılmasını istiyoruz. 8 denizcimizin naaşı bulunup bizlere teslim edilene kadar susmayacak, demokratik ve hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA