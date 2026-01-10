Çorum'da avlanırken bataklığa saplanan kişiyi jandarma kurtardı
Çorum'un Dodurga ilçesinde avlanan 52 yaşındaki A.K, Kızılırmak Nehri kenarındaki bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve A.K., halat yardımıyla kurtarıldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde avlanırken Kızılırmak Nehri kenarındaki bataklığa saplanan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Bölgede avlanan A.K'nin (52), 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak Çatar Mahallesi yakınlarında Kızılırmak Nehri kenarındaki bataklıkta mahsur kaldığını belirtmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, avladığı ördeği almaya giderken çamura saplanan A.K'yi halat yardımıyla kurtardı.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel