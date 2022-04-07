Bataklık davasında 16 sanık tahliye edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada, aralarında örgüt yöneticisi Uğur Bülent Göçer'in de bulunduğu 16 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, aralarında örgüt yöneticisi Uğur Bülent Göçer ile örgüt üyeleri Arzu Erişken, Ali Sunar'ın da bulunduğu 16 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye ederek duruşmayı erteledi.