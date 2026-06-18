Haberler

Başsavcı Sarıca'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

Başsavcı Sarıca'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Han Kaymakamlığına atanan Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir süre görüş alışverişinde bulunulan Kaymakam Yılmaz, nazik ziyaretinden dolayı Sarıca'ya teşekkür etti.

Sarıca, yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Han Kaymakamlığına atanan Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

İsmail Kartal'dan ilk sözler! Sözleşme detayları da belli oldu
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

20 yıllık gizem! Ölüm kaydı yok, mezar yeri yok, haber veren yok
Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Suç makinesi yakalandı! Hakkında 197 yıl hapis cezası vardı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar şehri kapladı, araçlar yanıyor