Başsavcı Gülşen Arslan Konukcu, Öğrencilere Hukuk Semineri Verdi
Muğla Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu, Fethiye Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen meslek tanıtım seminerinde öğrencilere adalet ve hukukun üstünlüğü üzerine bilgiler verdi.
Muğla'da, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu, meslek tanıtım seminerine katıldı.
Fethiye Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde konuşan Konukcu, öğrencilere adalet ve hukukun üstünlüğü konularında bilgi verdi.
Adaletin yalnızca kavram değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Konukcu, öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaştı.
Başsavcı Konukcu, seminerde öğrencilerin merak ettiği sorulara da cevap verdi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel