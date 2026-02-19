Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Atandı

Güncelleme:
Anadolu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları'na yeni atamalar yapıldı. Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Mehmet Beşir Güven ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. HSK tarafından gerçekleştirilen atamalarla birçok adliyede görev değişiklikleri yaşandı.

(İSTANBUL) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan son görev değişiklikleri kapsamında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok adliyede üst düzey atamalar yapıldı.

Karara göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atanırken; Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı; İstanbul Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atanırken; Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine getirildi.

