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Basra Körfezi'nde yanan tankerdeki 22 kişilik mürettebat BAE tarafından kurtarıldı

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BAE Ulusal Muhafızları, Basra Körfezi'nde yanan petrol tankerinden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda Asya uyruklu 22 kişilik mürettebat sağ olarak kurtarıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve ilgili makamlara teslim edildikleri bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Basra Körfezi'nde yanan petrol tankerindeki 22 kişilik mürettebatın kurtarıldığını duyurdu.

BAE Ulusal Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, Basra Körfezi'nde bir petrol tankerinde çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonunun, tanker mürettebatından gelen ve gemide yangın olduğunu bildiren bir ihbarın ardından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gemideki Asya uyruklu 22 kişilik mürettebatın kurtarıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ilgili makamlara teslim edildikleri ifade edildi.

Açıklamada, yangının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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