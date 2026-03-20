Filistinli Başpiskopos'tan Netanyahu'nun Hazret İsa ve Cengiz Han benzetmesine tepki Açıklaması

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hazreti İsa hakkında yaptığı 'alaycı' yorumları Hristiyanlara hakaret olarak değerlendirerek kınadı ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma dikkat çekti.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hazreti İsa hakkındaki sözlerini "alaycı ve Hristiyanlara hakaret edici" şeklinde nitelendirerek reddetti.

Başpiskopos Hanna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsa Mesih hakkında yapılan alaycı sözler, Hristiyanlara, Hristiyan inancının değerlerine ve bu dünyadaki yüce mesajına hakarettir." dedi.

Bu yaklaşımı "kışkırtıcı" şeklinde niteleyen Hanna, "Bu tutumu tamamen reddediyor ve kınıyoruz. Bu sadece inancımıza saldırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm insani değerleri de hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

Hanna, söz konusu açıklamaların ötesinde sahadaki uygulamalara dikkati çekerek, "Bu açıklamaların ciddiyetine rağmen daha da acı verici olan, işgalcilerin sahada yürüttüğü sistematik eylemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Başpiskopos Hanna, "Açıklamalar kışkırtıcı ancak sahadaki eylemler çok daha tehlikeli." diyerek şunları kaydetti:

"Gazze saldırıların ağırlığı altında kanamaya devam ediyor, Batı Şeria boğucu bir kuşatma altında acı çekiyor ve Kudüs kabul edilemez Yahudileştirme politikalarına tanıklık ediyor."

Kutsal mekanlara yönelik ihlallere dair ise Hanna, "Kutsal yerlere ve dini sembollere saldırmak, varlığımızı ve topraklarımızı hedef alan acımasız işgal politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu politikalara karşı kararlılığımız, tüm saldırı ve dışlama girişimlerine verilecek en güçlü cevaptır." ifadelerini kullandı.

Hanna, "Sadece saldırgan sözleri değil bu kutsal topraklarda insan onurunu ve haklarını hedef alan her türlü eylemi de reddediyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Bu dünyada ahlaklı, adil veya haklı olmak yeterli değil." diyerek, "Tarih, İsa'nın Cengiz Han'dan daha üstün olmadığını kanıtlıyor." şeklindeki bir metinden alıntı yapmıştı.

Netanyahu, "Yeterince güçlü, acımasız ve etkiliyseniz, kötülük iyiliğin, saldırganlık da ılımlılığın üstesinden gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalar sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tepki ve kınama mesajları paylaşmıştı.

Bazı kullanıcılar bu ifadeleri İsrail'in mevcut politikalarına gerekçe olarak yorumlarken, bazıları ise Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğun zamanla adaletsizlikler nedeniyle çöktüğünü hatırlattı.

Kaynak: AA / Aysar Alais
