Başpiskopos Gallagher, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüştü - Haberler

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Başpiskopos Gallagher, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüştü

AA - Zehra Adılovıc - Güncel
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Başpiskopos Gallagher, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüştü

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri, Başpiskopos Paul Richard Gallagher'ı kabul etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri, Başpiskopos Paul Richard Gallagher'ı kabul etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi, Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, Sırp Üyesi Milorad Dodik, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher'ı Devlet Başkanlık Konseyi'nde ağırladı.

Toplantı dolayısıyla Devlet Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, konsey üyeleri ve Başpiskopos Gallagher, Bosna Hersek'teki siyasi durum, Bosna Hersek'in AB üyeliği süreci, Bosna Hersek toplum ve demografik yapısı hakkında konuştu.

Taraflar, Bosna Hersek ile Vatikan arasındaki iyi ve dostane ilişkilerin daha da güçlendirilip yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Üyeleri, Vatikan'ın otuz yıldır Bosna Hersek'e sağladığı maddi, manevi, siyasi yardım ve destekleri ve faaliyetlerinde dinler arası diyalogu, hoşgörüyü ve tüm mezheplerin üyelerinin eşitliğini savunmalarından ötürü teşekkür etti.

Gallagher, Papa Franciscus'un Bosna Hersek'teki siyasi ve toplumsal durumlarla yakından ilgilendiğini belirterek "Farklılıklar zenginliktir, Papa Bosna Hersek'teki bu birlikte yaşamı destekliyor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te dört günlük bir ziyaret için bulunan Gallagher, Saraybosna, Banja Luka ve Mostar'daki piskoposlukları ziyaret ederek barış, adalet, uzlaşma ve her anlamda ilerleme niyetiyle katedrallerde ayinler yapacak.???????

Başpiskopos Gallagher, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüştü

AA / Zehra Adılovıc - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Zeljko Komsic, Vatikan, Sırp, Güncel, Haberler

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