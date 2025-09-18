Başörtülü Hakimlere 'Reddihakim' Talebi Davası Devam Ediyor

ANKARA'da başörtülü hakimler için 'reddihakim' talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş'in yargılandığı davada, olay günü mahkemede görev yapan katip ve avukat tanık olarak dinlendi.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 2 tutuklu sanığın 14 Mayıs 2024 tarihinde görülen duruşmasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olduğu gerekçesiyle 'reddihakim' talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Demirdiş'in 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Alperen Demirdiş, şikayetçiler, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Sevilay Çalışkan Koçkuzu ile üye hakim Şeyda Alata katılmazken, tanıklar hazır bulundu. Mahkeme başkanı, olay günü mahkemede katip olarak görev yapan F.K.'ye söz verdi. F.K. "Duruşmaya başladık, tanık dinledik. Tanık beyanına karşı sanık avukatı Alperen Demirdiş'e söz verilince, 'Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasa'da mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum' dedi. Diğer sanık avukatı ise anayasal ve kişisel haklardan bahsetti. Sonrasında Demirdiş, tekrardan söz aldı. Mahkemeye, 'Ben bir şey daha diyeceğim' dedi. Mahkeme başkanı da 'Bu nasıl bir üslup' dedi. Demirdiş, dosyada reddihakim talebinde bulundu, sonrasında da dosyadan çekildi" dedi.

'İTİRAZIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Olay günü davada diğer sanığın avukatı olan tanık Y.Y. ise "Sanık avukatı Demirdiş, mahkeme heyetinden söz alarak, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtüsü olması sebebiyle tarafsız olamayacaklarını dile getirerek, itirazda bulundu. Ben ise bu itirazın hukuka aykırı olduğunu söyledim. Sonraki duruşmaya, sanık avukatı Demirdiş zaten katılmadı" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ocak 2026 tarihine erteledi.