Haberler

'Başkomiser' yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'da 'başkomiser' yalanıyla kandırdıkları kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ANTALYA'da 'başkomiser' yalanıyla kandırdıkları kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.K., tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını, bu kişinin kendisini başkomiser olarak tanıtıp, kimliğinin bir olayda kullanıldığını söylediğini ve baskı altında yönlendirilerek Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bıraktığını belirtip, şikayetçi oldu. Ekipler, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Haber- Kamera: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı

Mahkemede o anları güçlükle anlattı: Son konuşmamız oldu
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt