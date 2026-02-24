Haberler

'Başkomiser' yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama

'Başkomiser' yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 'başkomiser' yalanıyla kandırılan bir kişi, 20 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara bıraktı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanırken, 3'ü tutuklandı.

ANTALYA'da 'başkomiser' yalanıyla kandırdıkları kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.K., tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını, bu kişinin kendisini başkomiser olarak tanıtıp, kimliğinin bir olayda kullanıldığını söylediğini ve baskı altında yönlendirilerek Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bıraktığını belirtip, şikayetçi oldu. Ekipler, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

Eski menajeri ifşa etti! Çocukları o gün tüm malını bir bir listelemiş
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
CHP kurultay ve İBB davalarının birleştirilmesi talebine ret

Gözlerin çevrildiği iki davada birleştirme talebi reddedildi