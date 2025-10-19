Haberler

Baskil Kaymakamı'ndan Muhtarlar Günü Mesajı

Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların önemine dikkat çekerek, ilçenin sorunlarının çözümünde birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Çıkrık, mesajında, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan bütün muhtarların gününü kutladığını belirtti.

Muhtarların vatandaşlar ile kurumlar arasında çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Çıkrık, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık olarak muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde olarak, güzel ilçemizin 61 köy, 6 merkez mahallemizin problemlerini birlikte çözüyoruz. Hepimizin öncelikli amacı Baskil'imizi hak ettiği en iyi yere getirmektir. Sizlerin her türlü istek ve önerileri bizler için çok kıymetlidir. Bizler her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Bütün muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum."

