Baskil'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında öğrencilere 'Küresel Isınma İklim Değişikliği Bağlamında Sıfır Atık' konulu seminer verildi.
TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerine yönelik "Küresel Isınma İklim Değişikliği Bağlamında Sıfır Atık" konulu seminer düzenledi.
Seminerde, Elazığ Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Kavaz, küresel ısınma ve sıfır atık konularına ilişkin bilgi paylaştı.
Seminer öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN