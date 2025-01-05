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Baskil'de SYDV Mütevelli Heyeti Üye Seçimi Gerçekleştirildi

Baskil'de SYDV Mütevelli Heyeti Üye Seçimi Gerçekleştirildi
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, devletin yardımlarını en iyi şekilde ulaştırma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.

Baskil Kaymakamlığı Konferans Salonunda yapılan seçimde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Sosyal devlet anlayışıyla dar gelirli ailelere ayni ve nakdi yardımlar yaptıklarını belirten Türker, "Biz devletin temsilcisi olarak, gelen yardımları en güzel şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından yapılan seçimde, Odabaşı Mahalle Muhtarı Allattin Karakol, Kuluşağı Köyü Muhtarı Mustafa Büyük ile Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa İlhan Balıbey, mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.

Seçimde, Baskil SYDV Müdür Vekili Ezgi Güneş de yer aldı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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