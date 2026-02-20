Haberler

Elazığ'da Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Elazığ'da Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışmasında, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, gençlerle sohbet edip organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada ortaokul kategorisinde 7, lise kategorisinde ise 5 öğrenci derece yaptı.

Başarılı öğrencileri makamında ağırlayan kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, gençlerle sohbet etti.

Milli ve manevi değerlerin gençlere aktarılması noktasında bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Çıkrık, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Çıkrık, öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakamın istediği oldu
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Fabrika inşaatında 2 kardeş feci şekilde can verdi

Biri 2 diğeri 11 yaşında... İki kardeş feci şekilde can verdi
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'dan alkış alan bir hareket daha