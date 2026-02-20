Elazığ'da Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada ortaokul kategorisinde 7, lise kategorisinde ise 5 öğrenci derece yaptı.

Başarılı öğrencileri makamında ağırlayan kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, gençlerle sohbet etti.

Milli ve manevi değerlerin gençlere aktarılması noktasında bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Çıkrık, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Çıkrık, öğrencilere ödüllerini takdim etti.