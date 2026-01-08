Baskil'de öğrenciler ve veliler sabah namazında buluştu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında "Öğrenci ve Velilerimizle Camide Buluşuyoruz" temalı sabah namazı buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Aile Yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen ÇEDES kapsamında Baskil Merkez Camisi'nde öğrenci ve veliler sabah namazında buluştu.

İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, proje kapsamında ilçede düzenli olarak sabah namazında buluşma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öğrenci ve velilerle sabah namazında bir araya gelerek, manevi değerlere sahip çıktıklarını ifade eden Elibol, etkinliğe katılan tüm öğrenci ve velilere çorba ikramında bulunduklarını belirtti.