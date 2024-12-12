Baskil'de Halk Günü Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Halk Günü Toplantısı yapıldı.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığında ilgili kurum müdür ve amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşlar ile bir araya gelindi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaymakam Türker, uygulama sayesinde vatandaşların talepleri alınarak, sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Önümüzdeki süreçte daha güzel hizmetler yapacaklarını kaydeden Türker, "Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen sorun, sıkıntı, şikayet ve talepleri, ben ve kurum müdürlerimiz takip edecek ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız." dedi.