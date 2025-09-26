Baskil'de Din Görevlileri Kitap Okuma Etkinliğinde Buluştu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde din görevlileri, kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında Baskil İlçe Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Aladikme köyündeki camide gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Müftüsü Ferhat Elibol da katıldı.

Etkinlikte okunan bir kitapla ilgili değerlendirme yapıldı.

Elibol, bu proje ile din görevlilerinin mesleki gelişimine katkı sağlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.