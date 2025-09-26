Haberler

Baskil'de Din Görevlileri Kitap Okuma Etkinliğinde Buluştu

Baskil'de Din Görevlileri Kitap Okuma Etkinliğinde Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kitap Oku-Yorum Projesi' kapsamında kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte mesleki gelişim amacıyla okunan bir kitap üzerine değerlendirme yapıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde din görevlileri, kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında Baskil İlçe Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Aladikme köyündeki camide gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Müftüsü Ferhat Elibol da katıldı.

Etkinlikte okunan bir kitapla ilgili değerlendirme yapıldı.

Elibol, bu proje ile din görevlilerinin mesleki gelişimine katkı sağlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru
Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay

Bu fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.