Baskil'de şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine evlerinde ziyarette bulunuldu.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Baskil Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, Kaymakamlık personeli, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şehitlerin hatıraları rahmetle yad edildi, anne ve aile bireylerine sağlık, huzur ve esenlik dilendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ziyaretlerde İlçe Müftüsü Elibol şehitler için dua etti.