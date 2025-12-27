Başkentte bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Haberler

Etimesgut ilçesinde bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve çatıda hasara yol açtı.

Başkentte bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022'nci Cadde'de bulunan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

