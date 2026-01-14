Haberler

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kişiye ait evde 1,2 kilogram sentetik kannobinoid ve 122 adet sentetik ecza ürünü ele geçirdi.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Keçiören İlçe Jandarma ekipleri, İ.Ç. isimli kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.

İ.Ç'nin evine düzenlenen operasyonda, 1,2 kilogram sentetik kannobinoid ile 122 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, İ.Ç. hakkında adli işlemlere başlandı.

