Başkentte Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında bazı yollar ihtiyaç olması halinde iki gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ile ilgili 29 Ekim saat 08.00'den 30 Ekim Cuma günü 23.59'a kadar ihtiyaç olması halinde kapatılacak yollar şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü, Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak ve 1452. Sokak tamamı ile bu yollara bağlanan tüm yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak."

Kaynak: AA