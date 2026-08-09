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Ankara'da drift operasyonu: 11 gözaltı, 12 araç trafikten men

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Ankara'da trafiğe açık alanlarda drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 araç trafikten men edilirken, toplam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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