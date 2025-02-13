Başkentte Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Konya yolunda arkadan tıra çarpan otomobilin sürücüsü, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi C.S.S. kazada hayatını kaybetti.
Başkentte yol kenarındaki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Konya yolunda, sabah saatlerinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi C.S.S. yönetimindeki 66 LU 556 plakalı otomobil, V.Ç'nin kullandığı yol kenarında park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü C.S.S. hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel