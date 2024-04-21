Başkentte taksi durağına silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir taksi durağına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki taksi durağına akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
Taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.