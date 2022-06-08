Başkentte sağanak etkili oldu (8) - Haberler

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Başkentte sağanak etkili oldu (8)

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Yıldız Kavşağı Su birikintisi içinde ilerlemeye çalışan araçlar Su baskınında kalan araçlar Yayaların güçlükle yürümesi Vidanjör ile suyun tahliye edilmesi Boğaziçi Mahallesi Doğukent Alt Geçidi Başkentte sağanak etkili olduANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak,...

Yıldız Kavşağı

Su birikintisi içinde ilerlemeye çalışan araçlar

Su baskınında kalan araçlar

Yayaların güçlükle yürümesi

Vidanjör ile suyun tahliye edilmesi

Boğaziçi Mahallesi

Doğukent Alt Geçidi Başkentte sağanak etkili oldu

ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (8)

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Ankara su Güncel Haberler

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