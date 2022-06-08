Başkentte sağanak etkili oldu (8) - Haberler

Başkentte sağanak etkili oldu (8) Yıldız Kavşağı Su birikintisi içinde ilerlemeye çalışan araçlar Su baskınında kalan araçlar Yayaların güçlükle yürümesi Vidanjör ile suyun tahliye edilmesi Boğaziçi Mahallesi Doğukent Alt Geçidi Başkentte sağanak etkili olduANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak,... Yıldız Kavşağı Su birikintisi içinde ilerlemeye çalışan araçlar Su baskınında kalan araçlar Yayaların güçlükle yürümesi Vidanjör ile suyun tahliye edilmesi Boğaziçi Mahallesi Doğukent Alt Geçidi Başkentte sağanak etkili oldu ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (8) AA / Emir Sultan Demirci - Güncel Ankara su Güncel Haberler

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