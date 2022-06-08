Başkentte sağanak etkili oldu (8) - Haberler

Başkentte sağanak etkili oldu (8)
AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yıldız Kavşağı Su birikintisi içinde ilerlemeye çalışan araçlar Su baskınında kalan araçlar Yayaların güçlükle yürümesi Vidanjör ile suyun tahliye edilmesi Boğaziçi Mahallesi Doğukent Alt Geçidi Başkentte sağanak etkili olduANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak,...
Yıldız Kavşağı
Su birikintisi içinde ilerlemeye çalışan araçlar
Su baskınında kalan araçlar
Yayaların güçlükle yürümesi
Vidanjör ile suyun tahliye edilmesi
Boğaziçi Mahallesi
Doğukent Alt Geçidi Başkentte sağanak etkili oldu
ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (8)
AA / Emir Sultan Demirci - Güncel