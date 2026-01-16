Haberler

Başkentte otomobilin EGO otobüsü ve 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Ankara'da bir otomobil, durakta bekleyen EGO otobüsüne ve yoldan geçen 2 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, bunlardan birinin durumu ağır.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ankara istikametinde seyreden N.K. idaresindeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, durakta yolcu bekleyen Y.A. kontrolündeki EGO otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan geçen 2 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu N.K. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
