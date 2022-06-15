Başkentte öğrenci abonman kartları Ankara-Polatlı trenlerinde de kullanılabilecek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci abonman kartlarının Ankara-Polatlı arasındaki TCDD tren seferlerinde de geçerli olacağını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci abonman kartlarının Ankara- Polatlı arasındaki TCDD tren seferlerinde de geçerli olacağını bildirdi.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilere güzel haberlerinin olduğunu belirterek, "UKOME toplantısında alınan kararla birlikte artık Ankara-Polatlı arasındaki TCDD tren seferlerinde de öğrenci abonmanlarınız geçerli olacak. Güle güle kullanın." ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın paylaşımındaki görselde ise şu bilgiler yer aldı:
"14 Haziran 2022 günü yapılan UKOME toplantısında Polatlı-Ankara, Ankara-Polatlı arasında çalışan trenlerde öğrenci abonman kartlarının geçerli olması kararı alınmıştır. EGO Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirecekleri çalışmalar tamamlandığında karar uygulamaya başlanacaktır."