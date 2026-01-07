Ankara'da bir köpeğin metroda darp edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine protesto düzenlendi

Başkentteki metro istasyonunda "Matmazel" adlı sahipsiz köpeğin darp edilerek öldürüldüğü iddiaları üzerine, bir grup vatandaş protesto düzenledi.

Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi'ndeki Demetevler Metro İstasyonu'nda, "Matmazel" adlı sahipsiz köpeğin belediye personellerince darp edilip, öldürüldüğü iddiası üzerine vatandaşlar, istasyon önünde bir araya geldi.

Bazı vatandaşların evcil hayvanlarıyla katıldığı grup, döviz taşıyarak, slogan attı.

Grup adına konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) 2. Başkanı Haydar Özkan, 15 yaşındaki köpeği darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen kişilerin ve sorumluların ceza alması gerektiğini söyledi.

Özkan, "Bir tane can için bu kadar insan burada. Çocuklar, yaşlılar, gençler, herkes burada. Peki ya bu il özel idare barınaklarında, belediye barınaklarında katledilen hayvanların hesabını kim verecek?" dedi.

Avukat Tuğba Gürsoy ise, "Matmazel dosyasında Ankara Büyükşehir Belediyesinden erdemli ve onurlu bir davranış beklemiyorum. Çünkü vukuatlılar bu konuda. Bu ana kadar halen Matmazel'i döven kişilerin kamera kayıtlarını savcılığa ibraz etmediler ya da kamuoyuyla paylaşmadılar. Ankara Büyükşehir Belediyesine bu soruşturma kapsamında kesinlikle güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, bir süre daha slogan atıp alandan ayrıldı.