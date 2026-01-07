Haberler

Ankara'da bir köpeğin metroda darp edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine protesto düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent Ankara'da, sahipsiz köpek 'Matmazel'in belediye personelleri tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiaları üzerine vatandaşlar protesto düzenledi. Hayvan hakları savunucuları, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Başkentteki metro istasyonunda "Matmazel" adlı sahipsiz köpeğin darp edilerek öldürüldüğü iddiaları üzerine, bir grup vatandaş protesto düzenledi.

Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi'ndeki Demetevler Metro İstasyonu'nda, "Matmazel" adlı sahipsiz köpeğin belediye personellerince darp edilip, öldürüldüğü iddiası üzerine vatandaşlar, istasyon önünde bir araya geldi.

Bazı vatandaşların evcil hayvanlarıyla katıldığı grup, döviz taşıyarak, slogan attı.

Grup adına konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) 2. Başkanı Haydar Özkan, 15 yaşındaki köpeği darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen kişilerin ve sorumluların ceza alması gerektiğini söyledi.

Özkan, "Bir tane can için bu kadar insan burada. Çocuklar, yaşlılar, gençler, herkes burada. Peki ya bu il özel idare barınaklarında, belediye barınaklarında katledilen hayvanların hesabını kim verecek?" dedi.

Avukat Tuğba Gürsoy ise, "Matmazel dosyasında Ankara Büyükşehir Belediyesinden erdemli ve onurlu bir davranış beklemiyorum. Çünkü vukuatlılar bu konuda. Bu ana kadar halen Matmazel'i döven kişilerin kamera kayıtlarını savcılığa ibraz etmediler ya da kamuoyuyla paylaşmadılar. Ankara Büyükşehir Belediyesine bu soruşturma kapsamında kesinlikle güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, bir süre daha slogan atıp alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da
Arda Turan'dan Shelvey'nin iddialarını olay yanıt: Gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur

Arda'dan Shelvey'nin "Puro ve alkol" iddialarına zehir zemberek yanıt
Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı

Sokakta bebekli kadına ve çocuğa dehşeti yaşattı