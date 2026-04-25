Başkentte kıraathanede bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Nisan'da bir kıraathaneye düzenlenen ve Erdal P'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından olayın aydınlatılması için çalışma yürütüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelilerin kaçarken terk ettikleri motosiklet ile metruk bir binaya gömdükleri 2 tabanca, bu silahlara ait şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olaya karıştıkları iddiasıyla B.T, C.Ö, B.I, E.D, B.K, F.K, O.B, M.K. ve S.I. gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar

90+5'te şampiyonuz deyip sahaya indiler, 90+13'te kabusu yaşadılar
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor

Altısı birden Osimhen için geliyor!
Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi