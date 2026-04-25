Başkentte kıraathanede bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Nisan'da bir kıraathaneye düzenlenen ve Erdal P'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından olayın aydınlatılması için çalışma yürütüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelilerin kaçarken terk ettikleri motosiklet ile metruk bir binaya gömdükleri 2 tabanca, bu silahlara ait şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olaya karıştıkları iddiasıyla B.T, C.Ö, B.I, E.D, B.K, F.K, O.B, M.K. ve S.I. gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.