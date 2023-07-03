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Başkentte işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

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Başkentte işçileri taşıyan servis aracı, kamyonla çarpıştı. Kazada, 10 kişi yaralanırken servis aracında ağır hasar meydana geldi. Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi, Sincan-Temelli yolu üzerinde Yenikent istikametinde meydana geldi. Fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 06 NR 137 plakalı servis aracı, 06 HD 6484 plakalı kamyon ile Ankara Dökümcüler İhtisas OSB kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonucu servis aracının şoförü M.Y. ve serviste bulunan yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü A.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Başkentte işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

ANKARA - Başkentte işçileri taşıyan servis aracı, kamyonla çapıştı. Kazada, 10 kişi yaralanırken servis aracında ağır hasar meydana geldi.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi, Sincan-Temelli yolu üzerinde Yenikent istikametinde meydana geldi. Fabrikadan çıkan işçileri taşıyan 06 NR 137 plakalı servis aracı, 06 HD 6484 plakalı kamyon ile Ankara Dökümcüler İhtisas OSB kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonucu servis aracının şoförü M.Y. ve serviste bulunan yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü A.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Güncel

Jandarma Yenikent Sincan Ankara Güncel Haberler

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