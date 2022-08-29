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Başkentte hurda yüklü kamyonda yangın çıktı

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Başkentte hurda yüklü kamyonda yangın çıktı

Ankara'da hurda yüklü kamyonun kasası yandı.

Ankara'da hurda yüklü kamyonun kasası yandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversiteler Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde seyreden hurda yüklü bir kamyon henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de müdahale ederek kamyondaki yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Malazgirt Çankaya Ankara Güncel Haberler

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