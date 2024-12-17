Başkentte Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anıldı

Başkentte Hazreti Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Neyhane Kültür Sanat Evi öncülüğünde düzenlenen anma gecesi, Mevlevilerin Hamamönü'ndeki Ankara Mevlevihanesi'ne yürüyüşüyle başladı.

Ardından Ankara Mevlevihanesi'nde Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751'inci yılı dolayısıyla acemaşiran ayinişerifi ve semazenlerin gösterisi gerçekleştirildi.

Neyhane Kültür Sanat Evi Kurucusu Ömer Faruk Keskin, anma gecesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün burada tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip var. Bu gece Hazreti Mevlana'yı yad edeceğiz. Konya'daki Şebiarus etkinliklerini ilk kez Ankara Mevlevihanesi'ne taşıdık. 70 yıl sonra ilk defa Şebiarus programı burada icra ediliyor. Bu anlamda tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.