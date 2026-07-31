Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara, 302 elektronik sigara, 420 puro, 140 bin 400 doldurulmuş makaron, 170 kilogram nargile tütünü ile 665 muhtelif emtia ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" uyarınca işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA