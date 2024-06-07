Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-5 Haziran'da bazı ilçelerde çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Buna göre, Çankaya, Keçiören ve Gölbaşı ilçelerindeki operasyonda, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 9 kişi yakalandı. Operasyonda, 1 milyon 21 bin adet doldurulmuş makaron, 1600 paket gümrük kaçağı sigara, 100 adet elektronik sigara, 2 adet elektronik sigara cihazı olmak üzere 1 milyon 22 bin 702 adet kaçak malzeme ele geçirildi.

Etimesgut ilçesindeki operasyonda ise 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 kişi yakalandı.

Operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulan ?4 Corn cinsi Mısır yılanı, 2 Tarantula cinsi örümcek, ?20 Corn cinsi kuluçka altında olan yılan yumurtası ve 16 Hamster cinsi fare ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik, Yenimahalle'de düzenlenen operasyon sonucunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma, Grek ve Bizans dönemine ait 67 sikke ele geçirilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Çankaya ve Mamak'taki operasyon sonucu 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda, insan sağlığını tehlikeye atan, 1705 adet cinsel içerikli ürün, 1815 adet cinsel içerikli macun olmak üzere 3 bin 520 adet sahte ürün ele geçirildi.

1 kişinin yakalandığı Çankaya'daki operasyon sonucunda ise 15 bin 389 adet steroid ilacın ele geçirildiği öğrenildi.

Altındağ, Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde düzenlenen operasyonlar sonucu 2 kişi yakalandı, 7 bin 975 şişe sahte alkollü içki, 150 litre etil alkol ve 10 adet aroma verici ele geçirildi.

Çankaya'da 5 Haziran'daki operasyon sonucu 1 kişi yakalandı, 690 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün elde edildi.

Mamak'ta düzenlenen operasyon sonucu 1 şüpheli yakalandı, 119 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi. 496 adet gümrük kaçağı parfümün ele geçirildiği Etimesgut'taki operasyonda ise 1 kişi yakalandı.