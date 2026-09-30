Başkentte çekicide takograf manipülasyon cihazı bulundu, 555 bin lira ceza kesildi

Başkentte çekicide takograf manipülasyon cihazı bulundu, 555 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentte Eskişehir Yolu'ndaki Karayolları Denetim İstasyonu'nda yapılan trafik denetiminde, takograf manipülasyon cihazı bulunan çekicinin sürücüsüne 185 bin, araç sahibine 370 bin lira ceza uygulandı. Toplam 555 bin lira ceza kesilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Başkentte yapılan trafik denetiminde, "takograf manipülasyon cihazı" tespit edilen çekicinin sürücüsü ve araç sahibine 555 bin lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Yolu üzerindeki Karayolları Denetim İstasyonu'nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrol gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında durdurulan bir çekicinin takograf sistemi üzerinde yapılan ayrıntılı kontrolde, kumanda ile açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan "takograf manipülasyon cihazı" bulunduğu belirlendi.
Ehliyetine el konulan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira idari para cezası uygulandı.