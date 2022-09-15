Son dakika haber: Başkentte bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu Güncel Haberler Son dakika haber... Ankara'da bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu. Ankara'da bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu. Bankacı Sokak Kocatepe Camisi alt geçidinde yaşlı bir kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, sokakta yaşadığı ve başına bir cisimle vurulduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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