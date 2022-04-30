Başkentte bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

ULUS, BARTIN (AA) - Çıkrıkçılar Yokuşu'nda alışveriş yapan vatandaşlar

Ulus Hali'nde bayram şekeri alan vatandaşlar

Ulus Hali'ndeki kalabalık ve iş yerleri ANKARA - Başkentte vatandaşlar, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında bayram alışverişi yaptı. Vatandaşlar, bayramlık kıyafet, şekerleme, kuruyemiş gibi ihtiyaçları için Çıkrıkçıklar yokuşu ve Ulus Hali'nde yoğunluk oluşturdu.