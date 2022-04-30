Başkentte bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
AA - Alican Ocak - Güncel
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Çıkrıkçılar Yokuşu'nda alışveriş yapan vatandaşlar Ulus Hali'nde bayram şekeri alan vatandaşlar Ulus Hali'ndeki kalabalık ve iş yerleri ANKARA - Başkentte vatandaşlar, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında bayram alışverişi yaptı.
ULUS, BARTIN (AA) - Çıkrıkçılar Yokuşu'nda alışveriş yapan vatandaşlar
Ulus Hali'nde bayram şekeri alan vatandaşlar
Ulus Hali'ndeki kalabalık ve iş yerleri ANKARA - Başkentte vatandaşlar, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında bayram alışverişi yaptı. Vatandaşlar, bayramlık kıyafet, şekerleme, kuruyemiş gibi ihtiyaçları için Çıkrıkçıklar yokuşu ve Ulus Hali'nde yoğunluk oluşturdu.
AA / Alican Ocak - Güncel