Başkentte 'Bakır Rölyef ve Hat Sanatı' sergisi açıldı

Bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu'nun "Bakır Rölyef ve Hat Sanatı" sergisi Ankara'da açıldı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki sergide, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 13 şehidin kabir topraklarından yapılan Türk bayrağı ile bakır rölyef ve hat eserleri yer aldı.

Sadıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide, Türkiye'nin 13 farklı ilinden 13 şehidin kabir topraklarını birleştirdiklerini belirterek, "Şehitlerimizi her daim anmak, unutturmamak ve unutmamak adına bu projemizi hazırladık." dedi.

Projenin, Sakarya'da kimya hocalarıyla birlikte 3 aylık çalışma sonucunda oluştuğunu anlatan Sadıkoğlu, toprakların şehit aileleri tarafından kendisine gönderildiğini, hepsini bayrak renkleriyle karıştırarak Türk bayrağını elde ettiklerini kaydetti.

Yapılan eserle şehit, toprak ve vatan kavramının önemini anlatmak istediklerini vurgulayan Sadıkoğlu, eserin 1000 yıl boyunca bozulmadan duracağını söyledi.

Sadıkoğlu, sergide, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan, bakır, rölyef ve hat sanatının bakıra işlendiği 35 eserin de yer aldığını aktardı.

Sergi, 9 Kasım Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.