Başkent Üniversitesi Öğrencilerinden Yenilikçi Mikroskopik Parçacık Analiz Sistemi

ANKARA'da Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Keriman Eryaman ve Bora Ertekin, bilimsel araştırmalar ve endüstriyel uygulamalar için yenilikçi 'Mikroskobik Parçacık Analiz Sistemi' geliştirdi. İleri teknoloji sistemi, özellikle biyomedikal alanda, inhaler-aerosol ilaçların (astım ilaçlarını akciğerlere ulaştıran ilaçlar) etkinliği gibi kritik konularda güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar sunuyor.

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Keriman Eryaman ve Bora Ertekin'in, doktor öğretim üyeleri Hüseyin Kurtuldu ile Erdem Haberal'ın danışmanlığında geliştirdiği ileri teknoloji sistemi, farklı boyutlardaki toz parçacıklarının kontrollü hava akışıyla yüzeye homojen biçimde dağıtılmasını sağlıyor. Sistem, mikroskop altında yüksek çözünürlükte görüntü verebilmesi sayesinde hassas analiz yapılmasına olanak tanıyor. Parçacıkların davranışları hem simüle ediliyor, hem de deneysel olarak gözlemlenerek gerçek zamanlı veri elde ediliyor. Özellikle biyomedikal alanda, inhaler-aerosol ilaçların etkinliği gibi kritik konularda güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar sunuyor.

'TIP VE ENDÜSTRİYEL ALANDA KULLANILABİLİYOR'

Öğrencilerden Keriman Eryaman, projelerinin temel çıkış noktasının ilaç endüstrisi olduğunu belirterek, "İlaç endüstrisinde bulunan aerosol cihazlarla ve kapsül cihazların doğru dağılımıyla vücutta oluşan ilacın etkisini doğru olmasını istedik. Bu nedenle de partikül dağılım sistemi projesi ortaya çıktı. Projede partiküllerin doğru dağılımıyla oluşacak ilacın etkisi ve ıslak dispersiyonla (katı parçacıkların bir sıvı içinde homojen şekilde dağılmasını sağlayan kritik bir işlem) yapılamayan dispersiyonları kuru şekilde oluşturmaya çalıştık. Projeyi partiküllerin dağılımını simüle ederek oluşturduk" dedi.

Geliştirdikleri sistemin hem tıbbi, hem endüstriyel alanlarda kullanılabildiğini söyleyen Eryaman, "Tıbbi tarafta aerosol ve inhaler cihazları için kullanılabilirken, endüstride çimento, kahve gibi kuru dispersiyon gerektiren tüm bileşenlerin çap ölçümlerinde de uygulanabiliyor" diye konuştu.

'2'NCİLİK ÖDÜLÜ ALDIK'

Eryaman, deney aşamasında en çok zorlandıkları şeyin, partiküllerin çok küçük olması nedeniyle her denemede homojen dağılım elde etmeye çalışmak olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden 4 farklı partikül türü seçerek en uygun yüzeyi bulmaya çalıştık. Projemizin en yenilikçi özelliği düşük maliyetli olması ve istediğimiz her alandaki partiküllerle çalışabilmemizdi. Kendimizi biyomedikal mühendisliği ile sınırlamadık, çimentoyla bile deney yaptık. Sistemi daha da geliştirerek nanoteknoloji ve filtre teknolojilerinde kullanılan çok daha küçük partiküllerin dağılımını da yapabileceğimizi düşünüyoruz. Gelecekte hedefimiz, sistemi daha kompakt hale getirip, tek tuşla dispersiyon yapılabilecek bir yapıya dönüştürmek. Mikro analizlerde en optimal sonuçlara ulaşmak ve nanoteknoloji alanında ilerleyerek daha küçük partiküllerin dağılımını sağlayabilmek istiyoruz. Deneyi tamamladıktan sonra görüntü analizi aşamasına geçtik ve MATLAB üzerinden mikroskopik görüntülerdeki partiküllerin çevresini çizerek, çap fonksiyonlarını belirledik. Ardından grafikler çıkararak dağılımın homojen olup olmadığını belirledik. Çok sayıda partikülün etrafını çizip inceleyerek görüntü analizimizi tamamladık. Projemiz ile bölümümüzde 2'ncilik ödülü aldık" dedi.