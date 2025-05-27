Başkent Üniversitesi'nin 8. Karma Sergisi Açıldı

(ANKARA) - Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin geleneksel hale gelen "Karma Sergisi", bu yıl sekizinci kez kapılarını açtı. Galeri Başkent'te dün düzenlenen açılışa, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal da katıldı.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Tasarımı ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinden öğrenciler, yeteneklerini ortaya koydukları 355 çalışmayı beğeniye sundu. 2024–2025 akademik yılı boyunca ders içi ve dışı süreçlerde üretilen çalışmalar; kuramsal bilgi ile yaratıcı pratiğin buluştuğu bir vitrin oluşturdu.

Sergilenen eserler, kurumsal kimlik tasarımlarından senaryo uygulamalarına, belgeselden podcast'e, tipografiden halkla ilişkiler kampanyalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Serginin açılışına, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Haberal'ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş, eski Rektör Prof. Dr. Kenan Araz, Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu ile Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz katıldı.

Akademik vizyonla iletişim üretimi el ele

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Mısır'da aldığı "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne atıfta bulunarak, üniversitenin "7 gün 24 saat" vizyonunun iletişim ve sanatla nasıl iç içe geçtiğini vurguladı. Hızal, serginin anlamını, "Bu sergi, Atatürk'ün emanet ettiği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür iletişimciler yetiştirme kararlılığımızın somut bir göstergesidir" sözleriyle özetledi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, sekizincisi düzenlenen serginin bir gelenek haline gelmesinin önemine değinerek, üniversite olarak iletişimin hem akademik hem de kamusal bir hizmet olarak gelişimine güç katan bir kurum olmanın gururunu taşıdıklarını belirtti.

Başkent'ten Başkent'e vefa: Gençlik Parkı iletişim kampanyası

Sergi kapsamında öğrencilerin Gençlik Parkı ile ilgili hazırladıkları iletişim kampanyası da büyük ilgi gördü. AKK Başkanı Yılmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkent'in kalbinde Ankaralılara armağan ettiği Gençlik Parkı'nın, geçmişten bugüne gençliğe, kültüre ve kamusal yaşama adanmış simgesel bir alan olduğunu vurguladı. Yılmaz, Gençlik Parkı iletişim kampanyasının hayata geçirilmesi için her tür desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Akreditasyon ve başarı: İletişimin güvencesi

İLEDAK tarafından tüm bölümleri akredite edilen İletişim Fakültesi, hem ulusal hem de uluslararası projelerdeki etkinliği ve mezunlarının sektördeki başarısıyla dikkati çekiyor. 28 yıllık geçmişiyle Türkiye'de iletişim eğitiminin öncülerinden olan fakülte, "Başkent'in İletişimi, İletişimin Başkenti" mottosunu her yönüyle hayata geçiriyor.

Fiziksel ve dijital ziyaret imkanı

Sergi, 30 Mayıs 2025 tarihine kadar Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'ndeki Galeri Başkent'te izleyicileri ağırlamaya devam edecek. Etkinliğe fiziksel olarak katılamayanlar için ise dijital ortamda ziyaret seçeneği sunuluyor. Çevrim içi sergi deneyimi için 'www.karmasergi.online' adresine ulaşılabilecek.