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Ankara'da su basan dairenin eşyaları dışarı taştı

Güncel Haberler

Başkent'te sağanak yağış sonrası apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken, evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı felç etti. Bazı ilçelerde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı iş yeri ve evleri su bastı.

YAĞMUR SULARI BALKONDAN TAŞTI

Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı. Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı.

Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken, evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.

Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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