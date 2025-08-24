Başkent'te Otobüs Yangını: Yolcular Tahliye Edildi
Düzce'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nda motor kısmında başlayan yangın nedeniyle alev aldı. Şoför, durumu fark ederek aracı kenara çekti ve yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Başkentte seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 07.50'de Düzce'den Ankara'ya sefer düzenleyen 81 DG 455 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam mevkisinde, motor kısmında başlayan yangın sonucu alev aldı.
Durumu fark eden şoför aracı kenara çekti ve otobüsteki yolcular tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel