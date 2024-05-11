Başkent'te dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
Ankara'da yaşanan sağanak ve dolu yağışı sonucunda kent beyaza büründü. Yollar su birikintileriyle dolarken, birçok yer de dolu nedeniyle beyazladı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Başkent'te dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
ANKARA - Ankara'da yer yer sağanak ve dolu yağışı etkiledi oldu. Dolu nedeniyle yollar birçok yer büründü.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara'nın Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde etkisini göstermeye başladı. Yer yer yollarda su birikintileri olurken, dolu yağışından dolayı da birçok yerin de beyaza büründüğü görüldü. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.