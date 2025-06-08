Başkan Zeyrek için Hastanede İyi Dilekler

Başkan Zeyrek için Hastanede İyi Dilekler
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundular. Zeyrek'in hastanede tedavi süreci hakkında bilgi verildi ve dualar edildi.

1) ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ, BAŞKAN ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

'TADIMIZ İYİCE KAÇTI'

Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi, kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hastanede bekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu açıklamada konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Üzücü bir olay nedeniyle buradayız. Genel başkanımızın söylediği gibi zaten bayram yapamıyorduk. Bunun üzerine Ferdi başkanımızın elim kazası yaşadıklarımızın tuzu biberi oldu. Tadımız iyice kaçtı. Bugün durumu hakkında bilgi aldık. Kendisine şifa diliyoruz. Bolca dua ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Ankara il başkanımız, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız Ferdi başkan için geçmiş olsun ziyaretine gelip durumunu yakından öğrenmek istediler. Bu hepimizin ömrü boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bir bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis. Diğer tarafı da Ferdi başkanın mücadelesini hissediyor. Kalbimizin bir yanı kasıldı kaldı. Tüm siyasi partilerden her birine ayrı teşekkür ederiz, aradılar sordular. Her gün on binlerce kişi hastaneye akın edip iyi dileklerini sunuyor. Mansur başkan ile Ferdi başkan arasında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması hem aileye destek verdi hem de umuyoruz ki Ferdi başkan bunları hissediyor ve hayata bunlar sayesinde tutunuyor" diye konuştu.

'WHATSAPP GRUBU KURULDU'

Özgür Özel ayrıca Başkan Ferdi Zeyrek'in durumuyla ilgili tüm doktorların görüş alışverişinde bulunduğuna dikkati çekip, "Başhekim durumuyla ilgili düzenli bilgi veriyor. Bilkent Üniversitesi'nin değerli hocalarının içinde bulunduğu, sayın Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut sağlık bakanımızın da bilgi verdiği bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'de yoğun bakım noktasında en deneyimli hocalarımız büyük bir dayanışma içinde tüm süreci yakından takip edip önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz uzun yıllardır deneyimli kadroya sahip. Teknik ekipman olarak İzmir'den önemli takviyeler alındı. Nadir kullanılan cihazlar geldi. Elden gelen herşey yapılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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